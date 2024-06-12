США запровадили проти РФ нові санкції: під обмеження потрапила Мосбіржа

США запровадили нові санкції проти РФ, обмеження введено проти понад 300 фізичних та юридичних осіб у Росії та у країнах Азії, Близького Сходу, Європи, Африки та Карибського басейну.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Мінфін США.

“Казначейство США націлене на архітектуру російської фінансової системи, яка була переорієнтована на сприяння інвестиціям в оборонну промисловість та придбання товарів, необхідних для продовження агресії проти України. Казначейство також націлене на більш ніж десяток транснаціональних мереж, які відмивають золото для російського виробника золота, підтримують російське виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та закуповують чутливі та критичні товари, такі як матеріали для російської програми хімічної та біологічної зброї, обладнання для боротьби з БПЛА, верстати, промислове устаткування та мікроелектроніку. Сьогоднішні дії також передбачають подальші кроки, спрямовані на обмеження майбутніх доходів Росії від скрапленого природного газу”, – заявили у Мінфіні США.

Під обмеження потрапила Московська біржа, Національний розрахунковий депозитарій і Національний кліринговий центр, а також Російська національна перестрахувальна компанія.

До американського чорного списку також потрапили “Газпром інвест”, АТ “СОГАЗ”, АТ “РусГазДобыча”, ТОВ “Арктик СПГ 1” і ТОВ “Арктик СПГ 3”, ТОВ “Нафтовий термінал “Білокам’янка”” (надає послуги з перевалки нафтопродуктів “Роснєфті” і “ЛУКОЙЛа”) та судноремонтний завод Чорноморського Флоту Міноборони РФ.

Санкції поширюються також на п’ять російських банків – “Промсвязьбанк”, “Внешэкономбанк”, Сбербанк Росії, “ВТБ Банк” і “ВТБ Капитал Холдинг”, а також їхні закордонні представництва, хай яку назву вони мають.

Міністерство фінансів США також повідомило, що в рамках розширення санкцій США забороняють надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території Росії.

Для реалізації цього заходу Мінфін США в консультації з Держдепартаментом випустив нове визначення (E.O.) 14071, яке забороняє:

надання будь-якій особі в РФ послуг IT-консультування та проєктування;

послуг IT-підтримки та хмарних сервісів для програмного забезпечення для управління підприємством;

програмного забезпечення для проєктування і виробництва.

Рішення набуде чинності 12 вересня 2024 року.

Мосбіржа у зв’язку із санкціями США повідомила, що з 13 червня не проводитиме торги доларом США і євро.

Там заявили, що: