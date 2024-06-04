Політика

США випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III

4 Червня 2024 16:48
сша, ядерна зброя
Запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman 3 на авіабазі Ванденберг, Каліфорнія, 23 лютого 2021 року / Фото: АР

Військово-повітряні сили США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, повідомляє прес-служба командування Космічних сил США.

“Цей випробувальний запуск є частиною регулярних і періодичних заходів, спрямованих на те, щоб продемонструвати, що засоби ядерного стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними та ефективними для стримування загроз XXI століття”, – ідеться у пресрелізі. 

Ракету запустили з бази Ванденберг у штаті Каліфорнія вранці 4 червня. Наступний запуск заплановано на 6 червня. У пресслужбі нагадали, що подібні випробування проводили понад 300 разів, а також наголосили, що нинішній запуск не пов’язаний із поточними міжнародними подіями.


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