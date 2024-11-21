США ввели санкції проти Газпромбанку

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США 21 листопада розширило санкції проти Росії.

Загалом, за даними Мінфіну США, під санкції потрапили понад 50 російських банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 росіян, пов’язаних із фінансами.

Під санкції потрапив Газпромбанк і шість його зарубіжних дочірніх компаній. У повідомленні Мінфіну йдеться, що Росія використовує банк, щоб закуповувати військове спорядження для ведення війни проти України, а також перераховувати виплати російським військовим.

У Мінфіні США зазначили, що санкції проти Газпромбанку раніше запровадили Велика Британія, Австралія, Канада і Нова Зеландія.

У публікації на сайті OFAC ідеться про те, що під санкції потрапили кілька співробітників Банку Росії, зокрема два перших заступники голови ЦБ РФ Володимир Чистюхін і Дмитро Тулін, а також заступник голови Банку Росії Ольга Полякова. Крім того, до санкційного листа внесли кілька співробітників відділення банку ВТБ у Китаї.