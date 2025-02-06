США вперше не головуватимуть на “Рамштайні” – зустріч скликає Британія

Сполучені Штати вперше не очолюватимуть засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”. Зустріч, яка відбудеться 12 лютого у Брюсселі, скликає Велика Британія.

Про це йдеться в повідомленні представництва Великої Британії при НАТО.

“Міністр оборони Джон Гілі скликає Контактну групу з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 12 лютого. Група збереться напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України в її боротьбі з незаконним вторгненням Путіна”, — йдеться у повідомленні спільної делегації Британії у НАТО.

Засідання проходитиме під головуванням генсека НАТО Марка Рютте.

Формат “Рамштайн” діє з квітня 2022 року і став головним майданчиком для координації військової допомоги Україні. Досі всі засідання проходили під головуванням США.