Політика

США розширили санкції проти Росії

1 Травня 2024 21:29
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санкції, росія, сша
Ілюстративне фото / REUTERS

США вводять нові санкції проти приблизно 300 фізичних і юридичних осіб РФ, повідомляє американський Мінфін.

Під обмеження потрапила найбільших авіакомпаній РФ “Побєда” та підприємства російського ОПК:

  • автозавод “Урал”;
  • Брянський автозавод;
  • завод “Протон”;
  • 48-й науково-дослідний інститут Міноборони Росії;
  • Томський електротехнічний завод;

Крім того, до санкційних списків внесено понад 10 морських суден.

“Нові заходи націлені на російську військово-промислову базу, програми з розроблення хімічної та біологічної зброї, а також компанії та фізичних осіб у третіх країнах, які допомагають Росії купувати ключові ресурси для виробництва зброї або продукції, пов’язаної з обороною”, – ідеться в пресрелізі американського Мінфіну.

Крім російських компаній, санкції введені проти низки підприємств інших країн, зокрема китайських і турецьких.


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