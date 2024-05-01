США розширили санкції проти Росії

США вводять нові санкції проти приблизно 300 фізичних і юридичних осіб РФ, повідомляє американський Мінфін.

Під обмеження потрапила найбільших авіакомпаній РФ “Побєда” та підприємства російського ОПК:

автозавод “Урал”;

Брянський автозавод;

завод “Протон”;

48-й науково-дослідний інститут Міноборони Росії;

Томський електротехнічний завод;

Крім того, до санкційних списків внесено понад 10 морських суден.

“Нові заходи націлені на російську військово-промислову базу, програми з розроблення хімічної та біологічної зброї, а також компанії та фізичних осіб у третіх країнах, які допомагають Росії купувати ключові ресурси для виробництва зброї або продукції, пов’язаної з обороною”, – ідеться в пресрелізі американського Мінфіну.

Крім російських компаній, санкції введені проти низки підприємств інших країн, зокрема китайських і турецьких.