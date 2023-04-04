США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Що туди увійшло

Департамент оборони Сполучених Штатів анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

Зокрема, додаткові 500 мільйонів виділені президентським указом на надання боєприпасів для установок HIMARS, перехоплювачів систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та іншого озброєння.

«Крім того, ми оголошуємо про значний пакет можливостей протиповітряної оборони, а також артилерійські та танкові боєприпаси, мінометні системи, ракети та протитанкові системи, використовуючи 2,1 мільярда доларів США з коштів Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI)», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, до пакету увійшли:

Додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS)

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди

120-мм мінометні снаряди

120-мм та 105-мм танкові боєприпаси

25-мм боєприпаси

ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW)

близько 400 гранатометів та 200 000 набоїв

11 тактичних машин для евакуації техніки

61 танкер з важким паливом

10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкої техніки

контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів

Запасні частини та інше польове обладнання

Додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS)

дев’ять 30-мм артилерійських вантажівок протидії безпілотним авіаційним системам

10 мобільних ракетних комплексів c-UAS з лазерним наведенням

три радари повітряного спостереження

30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси

130-мм та 122-мм артилерійські снаряди

122-мм реактивні снаряди “Град”

ракетні установки та боєприпаси

120-мм та 81-мм мінометні системи

120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди

Протитанкові системи Javelin

Протитанкові ракети

Високоточні авіаційні боєприпаси

приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

сім тактичних машин для евакуації техніки

вісім важких бензовозів та 105 бензовозів

Системи броньованих мостів

чотири машини тилового забезпечення

вантажівки та десять причепів для перевезення важкої техніки

Захищене обладнання зв’язку;

термінали та послуги SATCOM

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Це 35-й пакет допомоги Міністерства оборони Сполучених Штатів з серпня 2021 року.