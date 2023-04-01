США не надаватимуть Україні ATACMS, – Міллі

На запитання про надання Україні ракет великої дальності ATACMS американський генерал відповів, що США їх не постачатимуть. Але при цьому розглядають інші можливості допомоги ЗСУ.

Про це сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю для Defense One.

“Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність”, – сказав генерал.

За його словами, “кілька інших речей”, за допомогою яких США могли б надати українським захисникам “деяку перевагу”.

Міллі зауважив, що рішення не надавати Україні ATACMS політичне. Він зазначив, що з військової точки зору у США порівняно небагато ATACMS. Тож всередині держави повинні переконатися, що мають достатньо запасів боєприпасів. Крім того, висловив припущення він, дальність ураження теж може бути перебільшеною певною мірою.

Міллі додав, що є безпілотні літальні апарати з аналогічними можливостями, і що “британці мають низку систем”.

“Ви дивитеся на одиночний постріл, тож подумайте про мушкет проти гвинтівки, яка стріляє повторюваними пострілами. В той час як GMLRS робить шість пострілів, а ATACMS – один. Зараз дальність дії ATACMS більша, але є й інші системи, які можуть забезпечити таку ж дальність”, – наголосив він.

Міллі звернув увагу на ті ж БпЛА, здатні робити це не згірш за ATACMS. За словами генерала, такі системи безпілотників є у британців. І саме їх у США розглядають на противагу ATACMS, які наразі нашій державі не надаватимуть.