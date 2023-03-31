Спорт

Вімблдон скасував заборону на участь у турнірі тенісистам із Росії та Білорусі

31 Березня 2023 15:34
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теніс

Організатори Вімблдону скасували заборону на участь російських та білоруських тенісистів. Про це повідомила пресслужба Асоціації лаун-тенісу (LTA) – організації, яка займається проведенням тенісних турнірів у Великій Британії.

У 2022 році Асоціація лаун-тенісу заборонила участь тенісистів з Росії та Білорусі на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відтак спортсмени з цих країн пропустили три трав’яних турніри у Великій Британії, серед них – Вімблдон-2022.

Через відсторонення російських та білоруських тенісистів від минулорічного Вімблдону учасники турніру не отримали рейтингові бали від ATP та WTA. Окрім цього, організатори турніру отримали штраф від керівних тенісних організацій, який був переданий Україні, та попередження про позбавлення членства в разі продовження заборони.

Після санкцій від ATP та WTA Асоціація лаун-тенісу розглянула можливість скасування заборони на участь у турнірі тенісистів з Росії та Білорусі. За новим рішенням представникам цих країн дозволено змагатися у Вімблдоні за умови підписання декларації про нейтралітет.

Окрім нейтралітету організатори Вімблдону вимагатимуть від російських та білоруських тенісистів не отримувати фінансування від своїх держав. Ця вимога включає спонсорську допомогу від компаній, які керуються Росією чи Білорусією або ж частково їм належать.


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