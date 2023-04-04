Спорт

Світоліна провела перший матч після після декрету

4 Квітня 2023 07:58
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теніс

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна відновила кар’єру матчем на турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США).

Українка отримала wild card від організаторів турніру та у першому колі зустрічалася з представницею Казахстану Юлією Путінцевою.

Перший сет поєдинку завершився на користь українки з рахунком 7:6, але у наступних двох партіях сильнішою була суперниця, яка здобула підсумкову перемогу – 2:6, 4:6.

Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України. Вона зробила паузу у кар’єрі у березні минулого року, після чого народила дитину. У грудні стало відомо, що тенісистка поновила тренування.


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