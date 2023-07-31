Спорт

Харківська спортсменка Садурська вдруге встановила світовий рекорд з фрідайвінгу

31 Липня 2023 20:48
читать на русском →

Атлетка Катерина Садурська занурилась на 77 метрів у дисципліні пірнання з постійною вагою без ластів, встановивши новий абсолютний світовий рекорд.

Про це повідомила пресслужба департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

“Вона занурилась на глибину 77 метрів. Сталося це на турнірі Vertical Blue 2023, який завершився на Багамах. Катерина пірнала на затримці дихання, тож під водою вона провела понад три хвилини”, — йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що це рекорд є третім для Садурської за кілька днів. 22 липня 2023 року вона пірнула з постійною вагою без ластів за правилами AIDA на глибину 74 метри. А вже 27 липня покращила цей показник, пірнувши на глибину 76 метрів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
31 Липня 2023 19:11

Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена

31 Липня 2023 19:56

Нардепа Холодова виключили з партії “Слуга народу”
31 Липня 2023 19:41

Сили оброни відбили наступи росіян у Харківській області, – Генштаб
31 Липня 2023 17:38

Baykar побудує в Україні сервісний центр з ремонту безпілотників
31 Липня 2023 17:26

Для експорту українського зерна будуть використовувати порти Хорватії

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки