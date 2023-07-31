Харківська спортсменка Садурська вдруге встановила світовий рекорд з фрідайвінгу

Атлетка Катерина Садурська занурилась на 77 метрів у дисципліні пірнання з постійною вагою без ластів, встановивши новий абсолютний світовий рекорд.

Про це повідомила пресслужба департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

“Вона занурилась на глибину 77 метрів. Сталося це на турнірі Vertical Blue 2023, який завершився на Багамах. Катерина пірнала на затримці дихання, тож під водою вона провела понад три хвилини”, — йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що це рекорд є третім для Садурської за кілька днів. 22 липня 2023 року вона пірнула з постійною вагою без ластів за правилами AIDA на глибину 74 метри. А вже 27 липня покращила цей показник, пірнувши на глибину 76 метрів.