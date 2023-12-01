Суспільство

Співробітники Офісів омбудсменів України та РФ відвідали по 119 полонених українських воїнів та росіян

1 Грудня 2023 09:49
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Представники Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини перевірили утримання 119 російських військовополонених. Російський омбудсмен відвідав таку ж кількість полонених українських захисників, які знаходяться на території РФ.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,.

“Працівники нашого Офісу поспілкувалися із росіянами та вкотре переконалися, що наша країна дотримується Женевських конвенцій. Кожен військовополонений ситий, забезпечений гігієнічними засобами, має право на працю, має можливість виходити на прогулянки”, – зазначив Лубінець.

Він додав, що кожному російському військовополоненому під час візиту передали гуманітарні пакунки із речами та продуктами.

Представники офісу омбудсмана РФ відвідали захисників України, які перебувають в полоні. Вони стверджують, що українські полонені отримують медичну допомогу й могли подзвонити родичам по телефону.

“Полонені українські воїни записали відеозвернення рідним, які невдовзі передадуть адресатам”, – зазначив Лубінець.


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