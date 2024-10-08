Кримінал

Співробітник одеського ТЦК коригував дані в системі “Оберіг” і робив чоловіків “непридатними”
8 Жовтня 2024 16:52
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дбр, мобілізація
Співробітнику одеського ТЦК оголосили підозру / Фото: ДБР

Правоохоронці викрили співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував схему заробітку на чоловіках, які хочуть незаконно уникнути мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Протиправна схема діяла з березня 2023 року. Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі “Оберіг” за 4-7 тисяч доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець вносив в “Оберіг” неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

Наразі ДБР встановлює усіх осіб, які встигли скористались схемою.


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