Співробітник одеського ТЦК коригував дані в системі “Оберіг” і робив чоловіків “непридатними”

Правоохоронці викрили співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував схему заробітку на чоловіках, які хочуть незаконно уникнути мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Протиправна схема діяла з березня 2023 року. Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі “Оберіг” за 4-7 тисяч доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець вносив в “Оберіг” неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

Наразі ДБР встановлює усіх осіб, які встигли скористались схемою.