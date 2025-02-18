Політика

Співпраця КНДР та РФ становить реальну загрозу для міжнародної спільноти, ― Буданов
18 Лютого 2025 10:59
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Начальник ГУР МО України Кирило Буданов / The Chosun
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов / The Chosun

Участь армії КНДР у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 

Про це заявив начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв’ю південнокорейському виданню The Chosun.

За його словами, війська КНДР у війні проти України втратили близько 4000 тисяч убитими та важкопораненими. Але попри значні втрати, північнокорейські сили продовжують активно брати участь у спільних операціях з російськими військами. Також на фронті спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії. 

“Ця війна мобілізувала всі військові можливості залучених країн. Лише три держави — Україна, росія та Північна Корея — набувають безпосереднього досвіду ведення повномасштабної війни XXI століття. Майбутня північнокорейська армія буде кардинально відрізнятися від минулої”, — підкреслив Буданов. 

Начальник ГУР акцентував, що держава-агресор росія та КНДР поглиблюють військову співпрацю в сфері технологій, науки та промисловості. 

“Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти. […] Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні”, — зазначив Буданов. 

Як приклад, він описав зміни, яких зазнала північнокорейська ракета KN-23. 

“Спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1 500 метрів, але  російські фахівці внесли технічні модифікації. Тепер ракета стала набагато точнішою і є значно серйознішою загрозою”, — зауважив керівник української спецслужби. 

Буданов висловив сподівання  співпраця Києва та Сеула поглибиться. 

“І Україна, і Південна Корея протистоять одному й тому самому ворогу — Північній Кореї. Південна Корея має десятиліття розвідданих про Північну Корею, і ця інформація була б для нас надзвичайно цінною. Україна зараз отримує бойовий досвід на власному полі бою. Обмін цим досвідом та розвідданими був би взаємовигідним”, ― наголосив начальник ГУР.


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