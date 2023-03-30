Спікер Повітряних сил назвав КАБи новою загрозою для України

Використання Росією крилатих авіабомб (КАБ) – це нова загроза для України, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Ці бомби, політ яких коригується, наразі застосовуються на фронті майже кожен день.

У зв’язку з цим він заявив про необхідність посилити тиск на Захід щодо передачі винищувачів.

“Це нова загроза, яка постала перед нами: не залітаючи в зону поразки нашої ППО, вони скидають ці бомби. Бомби по 500 кг летять десятки кілометрів, нагадаю, ця бомба має бойову частину, з цим треба щось робити. Не тільки засобами ППО, які ми чекаємо, але все ж таки посилювати тиск і роботу із західними партнерами щодо створення авіаційної коаліції та надання Україні винищувачів”, – заявив Ігнат.