Спікер парламенту Угорщини підписав угоду про вступ Швеції до НАТО

Спікер угорського парламенту Шандор Лежак підписав ратифікацію вступу Швеції до НАТО і направив закон до канцелярії президента для промульгації, свідчать результати голосування на сайті парламенту в суботу.

Про це повідомляє Reuters.

Законодавці схвалили вступ Швеції до НАТО 26 лютого, усунувши останню перешкоду перед історичним кроком скандинавської країни, яка зберігала нейтралітет протягом двох світових воєн і холодної війни.

Голосування в Угорщині завершило багатомісячні зволікання із завершенням зміни безпекової політики Швеції і відбулося після візиту прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, під час якого обидві країни підписали угоду про постачання зброї.

Уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зіткнувся з тиском з боку союзників по НАТО, які вимагали від нього закріпити вступ Швеції до Альянсу. Тепер у президента Угорщини є до п’яти днів, щоб оприлюднити закон.

Стокгольм відмовився від політики позаблоковості заради більшої безпеки в рамках Організації Північноатлантичного договору після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.