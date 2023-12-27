Політика

Спецслужби РФ розпочали нову інформаційну атаку, – ГУР

27 Грудня 2023 13:58
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гур

Російські спецслужби реалізують нову інформаційну атаку проти українців, які перебувають за кордоном.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

За даними ГУР, на телефони українців у різних країнах світу надходять повідомлення провокаційного змісту із закликом допомогти Москві вигнати “американських сатанистов” з “исконно русской земли”.

“Повідомлення створені у стилістиці луб’янських лінгвістів: поруч із кліше про необхідність разом “возродить Киевскую Русь на зло врагам” стоять фрази на кшталт “берегите себя и своих родных” або “сохраним жизни людей” – кремлівська пропаганда і погроза в одному реченні”, – розповіли у розвідці.

Наприкінці розісланих меседжів – факсиміле московських спецслужб: “с России с любовью”.

У ГУР наголошують, що чергова інформаційна атака РФ проти українців за кордоном спрямована на залякування, деморалізацію та дезорганізацію наших громадян.

Водночас використання подібних методів свідчить про жанрову кризу чекістів, на яких кремль покладає завдання інформаційно-психологічного впливу на українців.


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