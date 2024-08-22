Спеціалісти ГУР атакували сервери російських телеканалів

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували сервери російських телеканалів. В ефірі низки телекомпаній показували відеоролики про війну в Україні.

Про це пише Суспільне.

За даними джерел, на телеканалах показували об’єктивні ролики про наслідки російської війни в Україні.

Відео від ГУР було тричі продемонстровано у прайм-тайм телеканалів “Первоуральськ ТВ”, “Евразия 360”, “Евразия. Первый канал” та інших. Як додали джерела, частина каналів, які атакувало ГУР, входять до медіахолдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова.

Російські фахівці з кібербезпеки намагалися виправити ситуацію, але не завадили атаці, а лише перервали трансляцію 9 телеканалів: “Евразия 360”, “Евразия Первый канал”, “Первоуральськ ТВ”, “Луганск 24”, “Первый республиканский”, СпБ, “Оплот”, ТВ-3 та “Первый российский”.

Телеканали не мовили тривалий час з моменту здійснення атаки, про що свідчать і публічні звернення до телеглядачів. Станом на ранок 22 серпня лише “Евразия 360” та ТВ-3 частково відновили свою роботу, тожі як мовлення інших лишається заблокованим.

