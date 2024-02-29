Соратника Киви засудили до 15 років тюрми. Він шпигував за комплексами ППО

Суд виніс вирок мешканцю Дніпра, який шпигував за ЗСУ та роботою протиповітряної оборони в області. За даними правоохоронців, російський агент був соратником колишнього народного депутата Іллі Киви.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як установило слідство, засуджений входив до найближчого оточення вже вбитого Іллі Киви, вони познайомили у 2014 році. Також зловмисник очолював у Дніпрі громадське об’єднання, підконтрольне нині забороненій партії «Опозиційна платформа — За життя».

Після початку повномасштабного вторгнення рф чоловік перейшов на прямий зв’язок із представником російської розвідки. Для комунікації використовували анонімні чати в месенджері.

Як розповіли у прокуратурі, упродовж серпня-вересня 2022 року він фіксував та передавав інформацію про місця базування українських військових, рух техніки, розташування блокпостів, об’єктів критичної інфраструктури, основних дорожньо-транспортних магістралей та залізничних вокзалів на території області.

Крім цього, засуджений повідомив про перебування військових в одній із лікарень міста. Він також фіксував роботу ППО по ворожих цілях та інформував про результати ракетних обстрілів. Передані ним дані використовувалася для завдавання російських ракетних ударів.

У суді злочинець не визнав своєї вини, зазначила обласна прокуратура.

Співробітники СБУ затримали його під час спецоперації на території регіону восени 2022 року.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років тюрми.