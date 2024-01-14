Кримінал

Сьогодні річниця ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, коли загинуло 46 людей

14 Січня 2024 12:17
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ракетний удар, дніпро

Окупаційна армія Росії рік тому – 14 січня 2023 року – завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі – внаслідок ворожої атаки загинули 40 дорослих та 6 дітей. Ще 79 отримали травми. За скоєний злочин Офіс генпрокурора повідомив про підозру командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ.

Слідством також було встановлено бортовий номер літака Ту-22М3, який використовувався для удару та весь ланцюжок осіб, які причетні до цього.

“Ми знайдемо кожного, хто причетний до чергового акту злодійства проти мирних громадян”, – заявив Генпрокурор Андрій Костін.

Рік тому ці події спричинили й політичний скандал. Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що житловий будинок був зруйнований не через пряме влучання, а внаслідок падіння російської ракети, яку збила система ППО. Це спростувало командування Повітряних сил ЗСУ, яке заявило, що мало місце пряме попадання ракети в будинок.

Після цього Арестович пішов у відставку з посади радника Офісу президента.


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