ЗСУ знищили за добу 530 окупантів та 15 БПЛА

За даними на ранок вівторка, 4 квітня, українські військові ліквідували за добу 530 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 175 690 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 6 ББМ і 15 БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 175690 (+530) осіб ліквідовано,
- танків – 3627 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 6999 (+6) од,
- артилерійських систем – 2697 (+3) од,
- РСЗВ – 528 (+1) од,
- засоби ППО – 280 (+0) од,
- літаків – 306 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня -2277 (+15),
- крилаті ракети – 911 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5562 (+9) од,
- спеціальна техніка – 298 (+0)
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