Суспільство

ЗСУ знищили ще 630 окупантів та десяток танків Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 630 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 82 710 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.11 орієнтовно склали: особового складу – близько 82710 (+630) осіб ліквідовано,

танків – 2871 (+10) од.,

бойових броньованих машин – 5797 (+24) од.,

артилерійських систем – 1860 (+10) од.,

РСЗВ – 393 (+0) од.

засоби ППО – 209 (+1) од.,

літаків – 278 (+0) од.,

вертольотів – 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14),

крилатих ракет – 474 (+75),

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9) од.,

спеціальної техніки – 160 (+0). Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Поділитися:



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