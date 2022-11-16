Суспільство

ЗСУ знищили ще 630 окупантів та десяток танків

16 Листопада 2022 09:46
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війна

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 630 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 82 710 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 82710 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків – 2871 (+10) од.,
  • бойових броньованих машин – 5797 (+24) од.,
  • артилерійських систем – 1860 (+10) од.,
  • РСЗВ – 393 (+0) од.
  • засоби ППО – 209 (+1) од.,
  • літаків – 278 (+0) од.,
  • вертольотів – 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14),
  • крилатих ракет – 474 (+75),
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9) од.,
  • спеціальної техніки – 160 (+0).

Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.


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