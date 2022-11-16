ЗСУ знищили ще 630 окупантів та десяток танків

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 630 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 82 710 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 82710 (+630) осіб ліквідовано,
- танків – 2871 (+10) од.,
- бойових броньованих машин – 5797 (+24) од.,
- артилерійських систем – 1860 (+10) од.,
- РСЗВ – 393 (+0) од.
- засоби ППО – 209 (+1) од.,
- літаків – 278 (+0) од.,
- вертольотів – 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14),
- крилатих ракет – 474 (+75),
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9) од.,
- спеціальної техніки – 160 (+0).
Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Поділитися: