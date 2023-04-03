ЗСУ за добу ліквідували щонайменше 610 російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення РФ під час бойових дій в Україні втратила понад 175,1 тис. рашистів, 3619 танків, 2262 безпілотників і 280 засобів ППО.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 3 квітня 2023 року Росія втратила на війні в Україні:

особового складу – близько 175 160 (+610) осіб

танків – 3619 (+1)

бойових броньованих машин – 6993 (+7)

артилерійських систем – 2694 (+7)

РСЗВ/MLRS – 527 (+0)

засобів ППО – 280 (+1)

літаків – 306 (+0)

гелікоптерів – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2262 (+13)

крилатих ракет – 911 (+0)

кораблів/катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5553 (+16)

спеціальної техніки – 298 (+2).

Остаточні дані уточнюють.