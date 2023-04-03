Суспільство

ЗСУ за добу ліквідували щонайменше 610 російських військових

3 Квітня 2023 08:19
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війна

Від початку повномасштабного вторгнення РФ під час бойових дій в Україні втратила понад 175,1 тис. рашистів, 3619 танків, 2262 безпілотників і 280 засобів ППО.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 3 квітня 2023 року Росія втратила на війні в Україні:

  • особового складу – близько 175 160 (+610) осіб
  • танків – 3619 (+1)
  • бойових броньованих машин – 6993 (+7)
  • артилерійських систем – 2694 (+7)
  • РСЗВ/MLRS – 527 (+0)
  • засобів ППО – 280 (+1)
  • літаків – 306 (+0)
  • гелікоптерів – 291 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2262 (+13)
  • крилатих ракет – 911 (+0)
  • кораблів/катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5553 (+16)
  • спеціальної техніки – 298 (+2).

Остаточні дані уточнюють.


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