ЗСУ за добу ліквідували щонайменше 610 російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення РФ під час бойових дій в Україні втратила понад 175,1 тис. рашистів, 3619 танків, 2262 безпілотників і 280 засобів ППО.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 3 квітня 2023 року Росія втратила на війні в Україні:
- особового складу – близько 175 160 (+610) осіб
- танків – 3619 (+1)
- бойових броньованих машин – 6993 (+7)
- артилерійських систем – 2694 (+7)
- РСЗВ/MLRS – 527 (+0)
- засобів ППО – 280 (+1)
- літаків – 306 (+0)
- гелікоптерів – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2262 (+13)
- крилатих ракет – 911 (+0)
- кораблів/катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5553 (+16)
- спеціальної техніки – 298 (+2).
Остаточні дані уточнюють.
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