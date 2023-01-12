Суспільство

Жорсткі бої тривають у Соледарі. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, але зазнають великих втрат, – Міноборони

12 Січня 2023 11:50
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війна

Найважчі бої на сьогодні тривають в районі Соледара на Донбасі. Ворог продовжує свої штурми, але зазнає значних втрат та не має успіху.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Жорстокі й найважчі бої сьогодні тривають в районі Соледара на Бахмутському напрямку. Попри складну обстановку українські воїни відчайдушно б’ються. Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, несе великі втрати”, – розповіла Маляр.

Вона наголосила, що підступи до міста сьогодні фактично усіяні тілами вбитих путінських військ.

“Попри те, вони рухаються прямо по тілах своїх загиблих бійців. Наші оборонці проявляють максимальну стійкість і героїзм”, – акцентувала Маляр.


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