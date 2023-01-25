Суспільство

Зеленський підписав закон про посилення відповідальності в армії

25 Січня 2023 07:22
54
війна, армія

Президент Володимир Зеленський підписав скандальний законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи військової частини.

Цей закон підтримував головнокомандувач Валерій Залужний попри критику правозахисників, частини суспільства та петицію на сайті президента про накладання на нього вето.

Станом на 24 січня законопроєкт повернуто з підписам президента.

Законопроєкт 8271 був проголосований у ВР 13 грудня і направлений на підпис президенту. Його підтримали всі політичні сили, окрім “Голосу”.

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом закону пропонується внесення змін до статей 69 та 75 Кримінального кодексу України щодо “виключення можливості призначення більш м’якого покарання військовослужбовцям, ніж передбачено законом та звільнення від відбування покарання з випробуванням”.

Також підвищується рівень санкцій за вчинення військових адміністративних правопорушень.

Закон пропонує надати повноваження Військовій службі правопорядку у ЗСУ здійснювати огляд уповноваженими посадовими особами військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння з використанням технічних засобів та тестів.

Як пише ЧЕСНО, законопроєкт суттєво обмежує право українських військових на судовий захист.

“Тепер судді не будуть враховувати всі обставини справи, коли виносять вирок у справах про військові злочини. Тепер судова практика буде одностайна – усім військовим реальні й великі строки. І тим, хто самовільно залишив місце служби, бо перебував у стані алкогольного сп’яніння, і тим, хто за станом здоров’я дійсно не зміг вчасно прибути на службу”, – зазначила аналітик руху ЧЕСНО Вікторія Олійник.

Петиція з проханням до президента ветувати законопроєкт була опублікована 15 грудня і набрала за добу понад 25,5 тисяч голосів при необхідних для розгляду 25 тисячах.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Січня 2023 10:23
36

Зеленський увів санкції проти Новинського, митрополита Павла та низки представників РПЦ
25 Січня 2023 11:01
23

У п’яти областях звільнили керівників прокуратур
25 Січня 2023 10:53
18

Хочете миру завтра – терміново дайте Україні все, що є, – Столтенберг
25 Січня 2023 10:34
33

Іспанія долучиться до постачання танків Leopard в Україну — El Pais
25 Січня 2023 09:27
16

Факти корупції в Україні не пов’язані з допомогою США, – Держдеп
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
усі думки