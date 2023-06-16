ППО Києва збила шість ракет Х-47 “Кинджал” та шість “Калібрів”

Протиповітряна оборона збила шість аеробалістичних ракет Х-47 “Кинжал” та шість крилатих ракет “Калібр” під час атаки росіян 16 червня.
Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
“Близько 11.00 16 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами «Калібр» та аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал».
Напрямок атаки – Київщина!
Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».
Крім того, знищено два ворожі розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня”, – повідомили в ПС