Суспільство

ППО Києва збила шість ракет Х-47 “Кинджал” та шість “Калібрів”

16 Червня 2023 12:36
96
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ракетний удар, ппо

Протиповітряна оборона збила шість аеробалістичних ракет Х-47 “Кинжал” та шість крилатих ракет “Калібр” під час атаки росіян 16 червня.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

“Близько 11.00 16 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами «Калібр» та аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинджал».

Напрямок атаки – Київщина!

Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

Крім того, знищено два ворожі розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня”, – повідомили в ПС


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