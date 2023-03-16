За добу піротехніки ДСНС розмінували ще 1 га території Харківщини

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, минулої доби російські окупанти обстріляли м. Харків та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського та Богодухівського районів.

У Харкові внаслідок удару ракетою С 300 пошкоджено освітній заклад, декілька автомобілів та вибито вікна в житловому багатоповерховому будинку. На щастя, без постраждалих.

Внаслідок обстрілу с. Гатище Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки.

У с. Леміщено Золочівської громади масованими обстрілами фактично знищено 7 приватних будинків та об’єкти інфраструктури.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили біля 1 га території та знешкодили ще 88 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу вести наступальні дії в районі Гряниківки, але вкотре зазнав невдачі та відступив з втратами. Українські військові надійно тримають свої позиції та дають рішучу відсіч діям агресора.