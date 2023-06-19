Суспільство

Ситуація складна: ворог наступає на Лиманському і Куп‘янському напрямках

19 Червня 2023 16:36
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війна

Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої”, – зазначила Маляр.

Заступник міністра підкреслила, що наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись.


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