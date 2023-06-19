Ситуація складна: ворог наступає на Лиманському і Куп‘янському напрямках

Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої”, – зазначила Маляр.

Заступник міністра підкреслила, що наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись.