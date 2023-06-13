Вертоліт і 20 артилерійських систем: втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 червня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 216 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3935 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 7642 (+6) од,
- артилерійських систем – 3766 (+20) од,
- РСЗВ – 601 од,
- засоби ППО – 363 (+1) од,
- літаків – 314 од,
- гелікоптерів – 300 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2),
- крилаті ракети – 1183 од,
- кораблі /катери – 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,
- спеціальна техніка – 511 (+1)