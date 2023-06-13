Суспільство

Вертоліт і 20 артилерійських систем: втрати РФ в Україні за добу Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 червня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 216 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3935 (+4) од,

бойових броньованих машин – 7642 (+6) од,

артилерійських систем – 3766 (+20) од,

РСЗВ – 601 од,

засоби ППО – 363 (+1) од,

літаків – 314 од,

гелікоптерів – 300 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2),

крилаті ракети – 1183 од,

кораблі /катери – 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,

спеціальна техніка – 511 (+1)



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