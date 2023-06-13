Суспільство

Вертоліт і 20 артилерійських систем: втрати РФ в Україні за добу

13 Червня 2023 08:30
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 червня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 216 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3935 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 7642 (+6) од,
  • артилерійських систем – 3766 (+20) од,
  • РСЗВ – 601 од,
  • засоби ППО – 363 (+1) од,
  • літаків – 314 од,
  • гелікоптерів – 300 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2),
  • крилаті ракети – 1183 од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,
  • спеціальна техніка – 511 (+1)

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