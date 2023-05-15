Суспільство

В Україні вже ліквідовано понад 199 тисяч окупантів Лише за минулу добу оборонці України знищили 580 загарбників, 24 безпілотники, 21 артилерійську систему, 11 ББМ та 3 танки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно склали: особового складу − близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано,

танків − 3 759 (+3) од,

бойових броньованих машин − 7 336 (+11) од,

артилерійських систем − 3 137 (+21) од,

РСЗВ − 562 (+0) од,

засобів ППО − 316 (+2) од,

літаків − 308 (+0) од,

гелікоптерів − 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 720 (+24) од,

крилатих ракет − 973 (+3) од,

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 034 (+16) од,

спеціальної техніки − 407 (+3) од. Поділитися:



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