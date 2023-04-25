В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 8 574 цивільних – ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 23 015 жертв серед цивільного населення від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з яких 8 574 загиблих і 14 441 поранений.

З 1 до 23 квітня 2023 року підтверджено 405 жертв серед цивільного населення: 104 людини загинули та 301 особа була поранена – головним чином через застосування вибухової зброї з широкою зоною ураження, мін та ін.

Зазначається, що фактичні дані щодо жертв значно вищі, оскільки надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень досі не підтверджені. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де повідомляється про численні жертви серед цивільного населення.