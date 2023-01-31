В Україні повертають громадський контроль над закупівлями продуктів та палива для армії

Громадський контроль за закупівлями Міноборони речового майна, паливно-мастильних матеріалів та харчування з урахуванням обмежень воєнного стану буде повернено.

Про це написав у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

Як зазначається, Міноборони підтримало відповідні рекомендації народних депутатів за підсумками засідань профільних парламентських комітетів.

Крім того, за підсумками спільної наради Міноборони, Мінекономіки, СБУ та ДБР вирішено створити спільну робочу групу щодо зміни системи харчування військовослужбовців.

Резніков повідомив, що вже дав відповідні доручення:

проаналізувати ціни та процес їхнього формування;

зменшити термін договору з постачальниками;

розробити нові підходи, які включатимуть механізми прозорості та підзвітності, публікацію цін тощо.

Глава Міноборони повідомив, що в міністерстві запроваджено внутрішнє правило звіряння всіх цін під час укладання контрактів з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами.

Він додав, що на сайті Міноборони (згодом, коли буде створено таку можливість – і на Prozorro) за фактом укладеного контракту будуть оприлюднені:

номер та дата укладання (для ідентифікації);

ціна за одиницю;

посилання на публічні технічні умови закупівлі.

Міністр також повідомив, що звернувся до комітетів ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та з антикорупційної політики щодо проведення спільної наради, присвяченої механізмам змін закупівлі, підзвітності та цивільного демократичного контролю.