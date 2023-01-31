Суспільство

В Україні польську мову можуть включити до переліку предметів ЗНО

31 Січня 2023 17:26
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мова, освіта

Український уряд розглядає можливість включення польської мови до переліку навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Як повідомляється, це питання обговорили під час наради віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук з представниками Міносвіти й Українського центру оцінювання якості освіти. Також мовилось про можливості отримання освіти українцями в Польщі й поляками в Україні.

За словами Верещук, об’єднання з поляками є запорукою сталого розвитку та безпеки, а освіта і мова – це головні інструменти, з яких починається таке об’єднання.

“Маємо переходити до конкретних дій, щоб інтегруватися у європейський простір. Перший крок – вивчення мов країн-сусідів. І цей крок має бути обопільним: поляки готові включити українську мову як іноземну до переліку навчальних предметів. В той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови. І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні”, – зазначила віцепрем’єр-міністр.

Наразі для громадян Польщі в МОН України опрацьовують алгоритм визнання та зарахування результатів Egzamin maturalny (польська матура) при вступі до українських навчальних закладів.

Своєю чергою представники МОН повідомили про умови вступу для українських випускників до польських закладів освіти. Зокрема, у Польщі визнаються українські документи про базову загальну середню освіту (атестати про закінчення 9 класу). Так само як і результати ЗНО зараховуються для вступу у польські вищі навчальні заклади.

“Українська сторона відкрита до співпраці з Польщею на всіх рівнях, щоб забезпечити доступ нашої молоді до якісної європейської освіти”, – додала Верещук.


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