Суспільство

В Україні хочуть створити реєстр «ухилянтів»

30 Березня 2023 14:50
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мобілізація

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, представник фракції «Слуга Народу» Федір Веніславський працює над створенням законопроєкту щодо так званого реєстру «ухилянтів».

Про це парламентар розповів виданню «Фокус».

У Верховній Раді цей документ ще не зареєстрований — народний депутат доробляє деталі законодавчої ініціативи.

Веніславський каже, що якщо військовозобовʼязаний на вимогу не прийшов до територіального центру комплектування, наприклад, двічі поспіль, то терцентр матиме право оприлюднити його особисті дані — імʼя, прізвище та інші ідентифікаційні ознаки.

Відтак, як уточнив народний депутат, якщо чоловік усе ж таки виконає своє зобов’язання, то інформацію з реєстру вилучать.

«Якщо людина була належним чином, можливо через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до ТЦК, але не зʼявилася, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину», — пояснив парламентар.

За словами Веніславського, оприлюднення особистих даних, серед іншого, може виконувати функцію певного суспільного тиску на чоловіка, який ухиляється від прибуття до ТЦК.

Депутати тільки почали працювати над законодавчими ініціативами такого кшталту, пояснює Веніславський. Тому очікувати на оформлення їх у вигляді конкретних законопроєктів можна лише за місяць-два.


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