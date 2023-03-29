В Росії почали мішками продавати крадений український чорнозем

У одному з російських торгових центрів продають українську землю. Через певний час цю інформацію зняли з сайту.
Про це повдомляють російські ЗМІ.
У рекламному оголошенні зазначається: “З радістю повідомляємо про початок продажу українського чорнозему у нашому торговому центрі.
Ми пропонуємо високоякісний український чорнозем, ретельно перевірений на вміст шкідливих речовин.
Після проведення всіх досліджень, можемо з упевненістю сказати, що завдяки властивостям українського чорнозему Ваші рослини будуть здоровими та швидкорослими”.
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