Суспільство

В Росії почали мішками продавати крадений український чорнозем

29 Березня 2023 19:34
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У одному з російських торгових центрів продають українську землю. Через певний час цю інформацію зняли з сайту.

Про це повдомляють російські ЗМІ.

У рекламному оголошенні зазначається: “З радістю повідомляємо про початок продажу українського чорнозему у нашому торговому центрі.

Ми пропонуємо високоякісний український чорнозем, ретельно перевірений на вміст шкідливих речовин.

Після проведення всіх досліджень, можемо з упевненістю сказати, що завдяки властивостям українського чорнозему Ваші рослини будуть здоровими та швидкорослими”.


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