Суспільство

В Росії будують бази для зберігання трупів окупантів, – ГУР

31 Травня 2023 13:41
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війна, розвідка

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу та зберігання трупів солдатів окупаційних військових, що померли на війні проти України.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки.

Повідомляється, що площа кожного комплексу складає понад 4 тисяч квадратних метрів.

До об’єктів будуть входити:

  • пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;
  • рефрижераторні з холодильними камерами на тисячу місць;
  • склади з трунами та іншим похоронними декораціями;
  • скорботна зала.

Зазначається, що закладена вартість будівництва комплексу для знищених загарбників у Ростові-на-Дону складає близько 600 млн рублів, у Курську – понад 800 млн рублів.

Окрім того, вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад 1 млрд рублів для кожного комплексу.

Так, ГУР констатує, що Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

“Будівництво вказаних комплексів на території Московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих”, – сказано у повідомленні.

При цьому у розвідці нагадують, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, може здатись в полон ЗСУ. В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів в РФ.


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