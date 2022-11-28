Суспільство

Усі зрадники залишили Нову Каховку, – Центр національного спротиву

28 Листопада 2022 07:31
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окупація

Усіх активних зрадників росіяни вивезли з Нової Каховки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на місцеве підпілля.

Зазначається, що йдеться не лише про тих, хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих, хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення та залякував і примушував мешканців до співпраці.

“Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу”, – йдеться в повідомленні ЦНС.

Крім того, центр “закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ”.


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