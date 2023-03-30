Уряд спростив імпорт групи товарів, необхідних для фронту та ОПК

Кабінет Міністрів спростив процедуру імпорту низки товарів подвійного призначення, необхідних для фронту для відсічі Росії чи в якості комплектуючих для виробників української зброї, зокрема, системи зв’язку та захисту інформації.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в четвер.

“Сьогоднішнім рішенням ми суттєво збільшуємо можливості для імпорту та розширюємо коло імпортерів товарів подвійного призначення, необхідних для забезпечення обороноздатності нашої держави, зокрема суттєво розширено перелік товарів подвійного використання, які можуть ввозитися в Україну без процедур експортного контролю”, – прокоментувалва перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

До таких товарів додали:

системи зв’язку;

телеметричне обладнання;

системи захисту інформації;

відповідне програмне забезпечення і технології.

Як пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, це важливий крок для розвитку українського ринку БпЛА.

“Разом з Мінекономіки та за максимальної підтримки СБУ спростили процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників в Україну на час воєнного стану. Тепер виробникам дронів не треба буде отримувати на це висновок від Служби безпеки. Сьогодні Уряд ухвалив відповідну постанову.

Раніше на висновок йшло до 15 днів. А сама експертиза затягувала процес ввезення комплектуючих для дронів. Наприклад, GPS модулів або термальних камер. Спрощення процедури пришвидшить ввезення, збірку та доставку цих комплектуючих на фронт”, – пояснив Федоров.