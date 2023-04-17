Суспільство

Україна звільнила з російського полону вже 2235 людей — Маляр

17 Квітня 2023 09:00
19
читать на русском →
полон

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у співпраці з Офісом президента з 24 лютого 2022 року повернули в Україну з російського полону 2235 людей.

Нагадаємо, що Україна в межах великоднього обміну полоненими повернула 130 захисників. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Додому повернулися рядові й сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Попередній обмін відбувся 10 квітня. Тоді Україна повернула 80 захисників і 20 захисниць, зокрема оборонців Маріуполя, «Азовсталі» та Гостомеля.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Квітня 2023 10:13
37

Словаччина завершила передачу винищувачів МіГ-29 Україні
17 Квітня 2023 11:25
29

П’ять країн G7 домовились витісняти Росію з міжнародного ринку ядерного палива
17 Квітня 2023 07:31
66

Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році
17 Квітня 2023 07:07
79

Міноборони РФ посилює “Вагнер” для захоплення Бахмута – ISW
17 Квітня 2023 06:57
56

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
усі думки