Україна звільнила з російського полону вже 2235 людей — Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у співпраці з Офісом президента з 24 лютого 2022 року повернули в Україну з російського полону 2235 людей.

Нагадаємо, що Україна в межах великоднього обміну полоненими повернула 130 захисників. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Додому повернулися рядові й сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Попередній обмін відбувся 10 квітня. Тоді Україна повернула 80 захисників і 20 захисниць, зокрема оборонців Маріуполя, «Азовсталі» та Гостомеля.