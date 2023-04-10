Україна повернула з російського полону 100 військових

Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула з російського полону 100 людей, повідомив голова ОП Андрій Єрмак. Серед звільнених — військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

“Повертаємо додому 100 наших людей – це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

Серед них є оборонці Маріуполя, «Азовсталі», Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу”, – повідомив Єрмак.

Глава Офісу президента додав, що Україна поверне всіх українських полонених додому.

“Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених із полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома. Очікування – це завжди дуже складний і нервовий процес. Наші – вдома. І ми повернемо всіх. Тому що люди – головна цінність України”, – наголосив Єрмак.