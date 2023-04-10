Суспільство

Україна повернула з російського полону 100 військових

10 Квітня 2023 16:38
41
читать на русском →
полон

Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула з російського полону 100 людей, повідомив голова ОП Андрій Єрмак. Серед звільнених — військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

“Повертаємо додому 100 наших людей – це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

Серед них є оборонці Маріуполя, «Азовсталі», Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу”, – повідомив Єрмак.

Глава Офісу президента додав, що Україна поверне всіх українських полонених додому.

“Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених із полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома. Очікування – це завжди дуже складний і нервовий процес. Наші – вдома. І ми повернемо всіх. Тому що люди – головна цінність України”, – наголосив Єрмак.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Квітня 2023 16:38
41

Україна повернула з російського полону 100 військових
10 Квітня 2023 18:28
1

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів та відбили понад 20 атак окупантів, – Генштаб
10 Квітня 2023 16:14
44

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
10 Квітня 2023 15:30
54

Рада проголосувала за повернення 30 тис. грн виплат усім військовим
10 Квітня 2023 14:14
36

На Авдіївському напрямку знищено ворожий гвинтокрил
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
усі думки