Суспільство

Україна потребує зміцнення сухопутних військ, – Воллес

2 Лютого 2023 19:41
13
війна

Наразі Україна потребує зміцнення сухопутних військ для відтіснення російських військ із української території.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, інформує The Guardian.

“Те, що потрібно українцям, так це можливість формувати військові формування на землі, щоб використати маневр об’єднаними Збройними силами для відтіснення російських військ. Саме так можна перемогти атаки “живої сили”, до яких зараз змушені вдаватися росіяни… вони вдаються до атак рівня Першої світової війни з відповідними втратами”, – заявив він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Лютого 2023 19:09
31

Росіяни посилюються для наступу, – Генштаб
2 Лютого 2023 20:06
0

У МЗС Італії розповіли, коли в Україні будуть розгорнуті ЗРК SAMP/T
2 Лютого 2023 17:51
9

Рада ЄС затвердила 500 млн євро військової допомоги Україні
2 Лютого 2023 17:21
29

Oryx: з початку вторгнення Росія втратила понад 9000 одиниць військової техніки
2 Лютого 2023 15:45
49

Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського союзу
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
усі думки