Суспільство

У Єврокомісії пояснили свою помилку про нібито 100 тисяч загиблих українських військових

30 Листопада 2022 14:10
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Євросоюз, війна

У Європейській комісії визнали помилку щодо озвучених у середу главою ЄК Урсулою фон дер Ляєн цифр про втрати українських військових, які нібито склали 100 тисяч осіб убитими.

Помилкові дані прокоментувала у своєму Twitter заступниця головного речника Єврокомісії та директорка з питань політичної комунікації Дана Спінант.

Вона зазначила, що у попередній версії звернення фон дер Ляєн містилась “неточність” у цифрах, і подякувала тим, хто вказав на помилку.

Спінант пояснила, що оцінка, озвучена фон дер Ляєн, взята із зовнішніх джерел і повинна була стосуватися втрат убитими і пораненими та “була покликана показати жорстокість Росії”.


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