У Скадовську окупанти згортають роботу районної та міської адміністрацій, — Генштаб

Окупанти згортають діяльність своєї адміністрації у Скадовську і самі з сім’ями залишають місто.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

“У місті Скадовськ відзначено згортання діяльності районної та міської адміністрацій. Так, в ніч з 6 на 7 травня окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня разом із сім’ями місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації”, – йдеться у зведенні.

Наразі, за даними Генштабу, подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах Херсонської області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне.

У Генштабі повідомили, що через багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна загарбники планують здійснити морським шляхом на суховантажному судні через порт Бердянська.

Загалом противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – ворог здійснив близько 30 атак. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Берилівка, Мощенка, Галаганівка, Леонівка, Олександрівка, Буда-Вороб’ївська, Грем’яч Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Стара Гута Сумської області, а також Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне в Харківській області.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка.

Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана, Бугаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка в Луганській області.

На Лиманському напрямку противник намагається знайти слабкі місця у нашій обороні. Вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав.

Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Іванівського та Часового Яру.

Завдав авіаударів по районах Богданівки, Бахмута та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївку, Сєверне, Водяне, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Разом з тим ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Велика Новосілка. Здійснив обстріли Парасковіївки, Новомихайлівки та Вугледара.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Разом з тим протягом доби здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.