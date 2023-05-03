У РФ заявили про атаку безпілотників на військовий аеродром у Брянській області

У Росії заявили, що у ніч проти 3 травня безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області.
Про це повідомляють росЗМІ.
“Безпілотники ЗСУ атакували військовий аеродром у Брянській області у ніч проти 3 травня.
За попередніми даними, загалом в атаці брало участь 5 БПЛА. 2 із них було знищено зі стрілецької зброї, ще 2 вибухнули на території аеродрому. Ще однин безпілотник виявлено не було.
У результаті атаки невеликих пошкоджень зазнав Ан-124, що не експлуатувався. Постраждалих немає”, – йдеться в повідомленні.
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