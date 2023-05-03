У РФ заявили про атаку безпілотників на військовий аеродром у Брянській області

У Росії заявили, що у ніч проти 3 травня безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області.

Про це повідомляють росЗМІ.

“Безпілотники ЗСУ атакували військовий аеродром у Брянській області у ніч проти 3 травня.

За попередніми даними, загалом в атаці брало участь 5 БПЛА. 2 із них було знищено зі стрілецької зброї, ще 2 вибухнули на території аеродрому. Ще однин безпілотник виявлено не було.

У результаті атаки невеликих пошкоджень зазнав Ан-124, що не експлуатувався. Постраждалих немає”, – йдеться в повідомленні.