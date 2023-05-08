Суспільство

У перемогу України вірять близько 92% українців (опитування)

8 Травня 2023 15:49
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війна

У перемогу України у війні проти Росії вірять близько 92% українців.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Відповідаючи на запитання, чи вірите ви у перемогу України у війні проти Росії, більшість 72% опитаних відповіли “так”, а 21% – “скоріше так”. За даними центру, всього у перемогу вірять близько 92% респондентів.

Центр наголошує на тому, що не спостерігається суттєвих регіональних відмінностей — жителі всіх регіонів України в абсолютній більшості вірять, що Україна здобуде перемогу над агресором.

Не вірять в українську перемогу лише 2% опитаних у всіх регіонах України.

Опитування провели соціологічна служба Центру Разумкова спільно з Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва з 23 по 30 березня 2023 року.

Опитування проводилося методом особистого інтерв’ю у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії. Загалом було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки вбирається у 2,3%.


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