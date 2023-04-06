Суспільство

У окупованому Мелітополі пролунали вибухи

6 Квітня 2023 09:46
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окупація

Вночі 6 квітня у Мелітополі пролунали декілька потужних вибухів у всіх районах міста, попередньо, є влучання в базу окупантів на захопленому аеродромі.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Міський голова ствердив, що вибухи було чути в усіх районах міста, особливо поблизу Авіамістечка.

“За попередніми даними вибухала “багатостраждальна” ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому. Окупанти відразу ж відзвітували про “влучне ППО”. А самі відправили в сторону аеродрому швидкі”, – зазначив він.


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