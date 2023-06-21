Суспільство

У Москві знайшли мертвим одного з творців термоядерної бомби

21 Червня 2023 21:54
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росія

У Москві у середу, 21 червня, знайшли мертвим одного із творців першої радянської двоступеневої термоядерної бомби РДС-37 Григорія Клінішева.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

Відомо, що тіло 92-річного Клінішева знайшли у квартирі на Космодаміанській набережній. Попередня причина смерті – самогубство. Поруч з ним також було знайдено передсмертну записку у якій чоловік попрощався з рідними.

Григорій Клінішов народився у 1930 році. Він був одним з розробників деяких типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.


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