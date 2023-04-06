Суспільство

У Львові почали демонтувати самовільно збудовану церкву УПЦ МП

6 Квітня 2023 11:32
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церква

У Львові громада Православної церкви України почала демонтаж самовільно збудованої церкви Української православної церкви московського патріархату.

Про це повідомили заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач та ZAXID.NET.

Йдеться про дерев’яну церкву святого рівноапостольного князя Володимира, яка розташована в житловому масиві Сихів.

Директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Євген Бойко каже, що у храмі провели інвентаризацію майна. Богослужбові речі, церковне начиння та ікони тимчасово зберігатимуть у будівлі храму ПЦУ. А ось дерев’яні конструкції передадуть на тимчасове зберігання на територію одного з підприємств.

Громада цієї церкви вирішила перейти до ПЦУ в липні 2022 року. А в березні 2023-го місцева влада передала земельну ділянку для будівництва кафедрального собору.

Раніше цей храм намагалися демонтувати декілька разів, оскільки законність його будівництва викликала сумніви. Також стіни церкви заклеювали портретами Сталіна, а двері й вікна — заливали монтажною піною. А ще там декілька разів виникали пожежі: настоятель та парафіяни заявляли про підпал.


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