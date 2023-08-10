У Куп’янському районі Харківської області оголосили обов’язкову евакуацію.
Розпорядження про це 9 серпня підписав керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич, повідомила Куп’янська міська військова адміністрація 10 серпня.
Згідно з розпорядженням, яке підписав Андрій Канашевич, евакуацію проводитимуть з таких громад Куп’янського району:
- Дворічанської;
- Петропавлівської;
- частково з Кіндрашівської, Курилівської та Куп’янської.
У Куп’янській МВА уточнили, що обов’язкова евакуація у громаді буде з:
- Куп’янська — Заоскілля;
- Ківшарівки;
- Куп’янська-Вузлового.
З детальним переліком населених пунктів можна ознайомитися за посиланням.
Керівник Куп’янської МВА Андрій Беседін сказав Суспільне Харків, що люди, які відмовлятимуться від евакуації, мусять написати про це офіційний лист-відмову.
“Це не примусова, а саме обов’язкова евакуація — люди можуть відмовитися від неї офіційно, якщо це буде вже примусова евакуація, то тоді там вже механізму відмови немає. Якщо люди відмовлятимуться, вони мають офіційно написати лист-відмову, це не просто на словах, це робота з кожним. І вчора ця робота вже почалася. Зараз будемо намагатися якомога більше людей вивезти, вмовити тих, які живуть ближче до лінії фронту, там дуже небезпечно”, — каже Андрій Беседін.
За його словами, на 10 серпня у Куп’янській громаді живуть близько 12 тис. людей, серед них — майже 600 дітей. До вторгнення у громаді жили 57 тис. людей.
Жителі Куп’янського району, які хочуть евакуюватися, можуть звертатися за телефонами:
- єдиний колцентр: (050) 789-01-24, (063) 789-64-74 (працює з 09:00 до 22:00);
- громадська організація “Я врятований”: (063) 440-69-20;
- гаряча лінія “Червоного хреста”: (080) 033-24-02, (073) 240-24-02, (067) 383-24-02 (лінія працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00);
- гаряча лінія Куп’янської МВА: (098) 941-23-00 (щоденно з 09:00 до 16:00).