У Куп’янському районі Харківської області оголосили обов’язкову евакуацію.

Розпорядження про це 9 серпня підписав керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич, повідомила Куп’янська міська військова адміністрація 10 серпня.

Згідно з розпорядженням, яке підписав Андрій Канашевич, евакуацію проводитимуть з таких громад Куп’янського району:

Дворічанської;

Петропавлівської;

частково з Кіндрашівської, Курилівської та Куп’янської.

У Куп’янській МВА уточнили, що обов’язкова евакуація у громаді буде з:

Куп’янська — Заоскілля;

Ківшарівки;

Куп’янська-Вузлового.

З детальним переліком населених пунктів можна ознайомитися за посиланням.

Керівник Куп’янської МВА Андрій Беседін сказав Суспільне Харків, що люди, які відмовлятимуться від евакуації, мусять написати про це офіційний лист-відмову.

“Це не примусова, а саме обов’язкова евакуація — люди можуть відмовитися від неї офіційно, якщо це буде вже примусова евакуація, то тоді там вже механізму відмови немає. Якщо люди відмовлятимуться, вони мають офіційно написати лист-відмову, це не просто на словах, це робота з кожним. І вчора ця робота вже почалася. Зараз будемо намагатися якомога більше людей вивезти, вмовити тих, які живуть ближче до лінії фронту, там дуже небезпечно”, — каже Андрій Беседін.

За його словами, на 10 серпня у Куп’янській громаді живуть близько 12 тис. людей, серед них — майже 600 дітей. До вторгнення у громаді жили 57 тис. людей.

Жителі Куп’янського району, які хочуть евакуюватися, можуть звертатися за телефонами: