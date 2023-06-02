Суспільство

У кліької регіонах РФ заявили про атаку безпілотників

2 Червня 2023 10:06
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росія

У російських областях, які межують з Україною, заявили про нічну атаку безпілотників. Зокрема нібито атаки були на об’єкти паливно-енергетичного комплексу Смоленської області.

Про це повідомила російська служба BBC з посиланням на губернаторів Бєлгородської, Брянської, Курської та Смоленської областей.

Як заявив губернатор Смоленської області Василь Анох, сьогодні приблизно о третій годині ночі в селі Пересна Починківського району та в селі Диваси Смоленського району два дрони дальнього радіуса дії атакували об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Постраждалих немає, заявив він.

Тим часом глава Курської області Роман Старовойт заявив, цієї ночі поряд із Курською системою ППО було збито кілька «українських безпілотників».

Про «атаку ЗСУ» на два села, Ломаківка та Нова Погощ, у Брянскій області заявив губернатор Олександр Богомаз. За його словами, постраждалих немає, у другому селі нібито спалахнув житловий двоквартирний будинок.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков зранку написав, що ніч «минула відносно спокійно». Він зазначив, що приблизно о другій годині ночі у Шебекінському окрузі чув обстріл території, нібито з боку ЗСУ.


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