У ГУР розповіли, скільки ракет виробляє Росія

Росіяни справді вичерпали значний запас ракетного озброєння. Однак їм вдалося налагодити виробництво, попри міжнародні санкції.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна “Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів”.

Як зазначив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, уламки застосованих агресором ракет вказують, що вони тільки-но зійшли з конвеєра. Це боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023 року.

“Вони щонайменше двічі на місяць завозять “Калібри” до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 “Калібрів” на місяць, Х-101 – 35 одиниць, “Кинжалів” – дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до “Іскандер-М” – п’ять одиниць”, – сказав він.

За його словами, “таким чином, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції”.